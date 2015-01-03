Создать сайт на вордпресс

$600
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок369 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Мне нужен сделать сайт с фильмами https://krehkino.club .  Красивый, удобный с хорошей системой навигации. Вот пример навигатора http://gidonlinekino.com/navi.php/ . только его разместить нужно где-то под шапкой сайта, чтобы все время был на виду, ну и поместить все параметры в один ряд.

аккуратно оформить скачивание фильмов с торентов (пример, http://filmitorrent.org/drama/2462-durak-2014.html). но нужно как-то внедрить именно поиск по торентам к данному фильму, если это реально. чтобы торенты были актуальными и чтобы мой ресурс не считался трекером а просто носил ознакомительный характер.

нужно также как на gidonlinekino.com описание фильмов (актеры, режиссеры ...), но хотелось бы чтобы вверху над именем человека высвечивалось его фото, а при переходе по ссылке - фильмы актера и его краткая характеристика. пример http://baskino.com/films/dramy/10750-sudya.html . но фильмы разместить по году выхода. и разместить подриску на автоуведомления на емейл о выходе нового фильма актера(как в кинопоиске, но не так масштабно) - для этого нужна регистрация. ну и если человек и актер и режиссер, то хотелось, чтобы как то разделять фильмы - актер - режиссер.

картинка фильма (нужна оригинальная): я буду делать скриншот самого фильма, размер обрежем и подгоним который нужно. пример ( https://ayyo.ru/movies/transformers-age-of-extinction/ ) неплохого оформления, где картинка на фоне статьи.

создать поиск по сайту с подсказками (название, оригиинальное название, год) похож на этот http://www.fast-torrent.ru/.

трейлер будет с ютуба.

также в статие внедрим табы (вкладки), как в кинопоиске, но без перезагрузки страницы.

важно! 1. все ссылки в статьях (актеры, режиссер, страна, год, тематика) закрыть через urlspan. оставить только жанр (то есть рубрику). чтобы не было много исходящих ссылок, а пользователь когда переходит по ней то считалось, что он скопировал ссылку и вставил в поисковик. 2. внедрить микроразметку в блог (Главную страницу, Страницы блога, Статьи блога, Страницу обратной связи) и в статьи (разметить заголовок, рубрику, изображения, видео, текст статьи), разметить комментарии (автор, дата, текст, всего комментариев). 3. сайт должен быть адаптивный под все мобильные и прочие устройства.

спасибо за внимание. укажите пожалуйста приблизительную стоимость и сроки.

9 лет назад
krehowetzcky
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта юридической компании

    $1000

    Необходимо создать сайт юридической компании. Основное направление - юридические услуги в электроэнергетике города Москвы и МО. Действующий сайт правильнаяэнергетика.рф. Есть идея нового проекта, прикладываю рисунки. На новом сайте планируется использование иллюстраций. Для их исполнения подыскивается отдельный исполнитель.Если есть ...

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт

    Требуется сайт под ключ. Дизайн можно содрать здесь https://www.nexusmining.com/. Тематика сайта облачный майнинг. Прием оплаты в биткоин и лайткоин. Языки сайта русский и английский.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно разработать сайт для онлайн лотереи Bingo

    Нужно разработать сайт для онлайн лотереи Bingo, аналог http://www.stoloto.ru/vseposto/game с генерацией случайных чисел для определения победителя, админкой, регистрацией, личным кабинетом, оплатой онлайн

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прелендинг

    Прелендинг на тему Экономитель воды для сайта aerator1.ru Отражаемые аспекты : 1 установил счетчик учета расхода - установи экономитель 2.Экономитель- легко установить и очень удобно использовать 3.Лучшее предложение на рынке : Италия,5 лет гарантии,30 (а не 7 ) дней ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать одностраничник

    Нужно сделать одностраничник для моноподов. Примеры: http://monopod-russia.ru и http://selfipro.ru P.S. Люди, которые не имею опыта этой работы - не пишите. Не тратьте мое время, я обязательно запрошу подтверждения ваших работ.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен одностраничник

    Нужно сделать продающий одностраничник для продажи одного товара. Есть образец: vikingsouvenir.ru Нужно сделать такой же или что-то добавить. Кто может сделать предлагайте вашу цену.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой одностраничный сайт по образцу

    Необходим простой одностраничный сайт. Реклама товара. Есть образец. Необходимо сделать такой же по сути, "тупое" копирование не обязательно. Готовность до 4 января. Образцы и все материалы вышлю исполнителю. При заявке пишите пожалуйста на каком языке программирование.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад