Создать сайт на вордпресс

Добрый день. Мне нужен сделать сайт с фильмами https://krehkino.club . Красивый, удобный с хорошей системой навигации. Вот пример навигатора http://gidonlinekino.com/navi.php/ . только его разместить нужно где-то под шапкой сайта, чтобы все время был на виду, ну и поместить все параметры в один ряд.

аккуратно оформить скачивание фильмов с торентов (пример, http://filmitorrent.org/drama/2462-durak-2014.html). но нужно как-то внедрить именно поиск по торентам к данному фильму, если это реально. чтобы торенты были актуальными и чтобы мой ресурс не считался трекером а просто носил ознакомительный характер.

нужно также как на gidonlinekino.com описание фильмов (актеры, режиссеры ...), но хотелось бы чтобы вверху над именем человека высвечивалось его фото, а при переходе по ссылке - фильмы актера и его краткая характеристика. пример http://baskino.com/films/dramy/10750-sudya.html . но фильмы разместить по году выхода. и разместить подриску на автоуведомления на емейл о выходе нового фильма актера(как в кинопоиске, но не так масштабно) - для этого нужна регистрация. ну и если человек и актер и режиссер, то хотелось, чтобы как то разделять фильмы - актер - режиссер.

картинка фильма (нужна оригинальная): я буду делать скриншот самого фильма, размер обрежем и подгоним который нужно. пример ( https://ayyo.ru/movies/transformers-age-of-extinction/ ) неплохого оформления, где картинка на фоне статьи.

создать поиск по сайту с подсказками (название, оригиинальное название, год) похож на этот http://www.fast-torrent.ru/.

трейлер будет с ютуба.

также в статие внедрим табы (вкладки), как в кинопоиске, но без перезагрузки страницы.

важно! 1. все ссылки в статьях (актеры, режиссер, страна, год, тематика) закрыть через urlspan. оставить только жанр (то есть рубрику). чтобы не было много исходящих ссылок, а пользователь когда переходит по ней то считалось, что он скопировал ссылку и вставил в поисковик. 2. внедрить микроразметку в блог (Главную страницу, Страницы блога, Статьи блога, Страницу обратной связи) и в статьи (разметить заголовок, рубрику, изображения, видео, текст статьи), разметить комментарии (автор, дата, текст, всего комментариев). 3. сайт должен быть адаптивный под все мобильные и прочие устройства.

спасибо за внимание. укажите пожалуйста приблизительную стоимость и сроки.