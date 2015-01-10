Простой сайт визитка

Сайты «под ключ»Завершен19 заявок249 просмотров
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Необходим простой сайт-визитка, на одну страницу, по образцу. Реклама услуги. Готовность до 9 января. Бюджет небольшой.

Образцы и все материалы вышлю исполнителю.

Кроме того, в случае удачной совместной работы, готовы заказать несколько однотипных небольших малобюджетных сайтов.

Интересен пунктуальный, быстрый исполнитель.

9 лет назад
gaal69
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
9 лет назад
$42
3 дня
Виталий, отлично справился с заданием. Несмотря на праздничные дни все сделал в срок, без лишних вопросов. Выдержал все придирки и поправки. Будем работать.
Хорошо поработали с Геннадием.Он приятный в общении человек,и даёт задание точное.Оплату получил моментально с бонусом.Рекомендую.Будем работать дальше.
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