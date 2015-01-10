Требуется оценить сроки и стоимость написания движка "Травиан". Рассматриваются предложения и от студий и от индивидуальных разработчкиков. Просьба не писать "пишите, обсудим" а сразу указывать свое мнение в заявке со сроками и ценой. Как можно более развернуто, был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим простой сайт-визитка, на одну страницу, по образцу. Реклама услуги. Готовность до 9 января. Бюджет небольшой.
Образцы и все материалы вышлю исполнителю.
Кроме того, в случае удачной совместной работы, готовы заказать несколько однотипных небольших малобюджетных сайтов.
Интересен пунктуальный, быстрый исполнитель.
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