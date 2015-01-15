Перевод шаблона opencart с англ. на рус.

ПереводыЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Необходимо русифицировать шаблон интернет магазина (движок opencart). Шаблон висит здесь киндеркаприз.рф

Работа будет строится следующим образом:

1) вышлю архив с шаблоном на английском языке

2) переводите

3) выкладываем всю информацию и тестируем корректность перевода;

4) вносим правки и снова тестируем.

Интересует именно не дословный, а адаптивный перевод.

указывайте цену за весь объем работы (можно диапазоном).

OpenCart
9 лет назад
shadydogg
Сергей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
eugenesheremet
Евгений 
42 годаКитай
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
4 дня