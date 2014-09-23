George123

Георгий Попов George123

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт – визитка

    $15

    Доброй ночи. Я – преподаватель, и яхотел бы сделать сайт – визитку в 2-4 страницы. Мне нравится простота. Свое видение оформления я прикрепил к письму. Можете оценить пожалуйста сложность. Бюджет рассматриваю в несколько тысяч рублей. ...

    Сайт-визитка
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт визитка

    $15

    Доброй ночи. Я – преподаватель, и яхотел бы сделать сайт – визитку в 2-4 страницы. Мне нравится простота. Свое видение оформления я прикрепил к письму. Можете оценить пожалуйста сложность. Бюджет рассматриваю в несколько тысяч рублей. С ...

    Сайт-визитка
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $100

    тематика сайта - образование нужно наполнять структурированно разные предметы по тегам: лекции, домашки, семинары, тесты Опыт создания курсов необязателен, но будет плюсом. аудитория: школьники, студенты

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзвон небольшой базы через скайп

    Нужно писать людям в скайп и обзванивать со скайпа на мобильный цель: выяснение инетереса к услугам (целевая аудитория) с целью предложения пройти отбор на портале скайп оплачивается, требуется грамотная речь

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение группы в контакте

    $100

    Есть понимание аудитории и целей Нужно приглашать людей в группу, но, что бы это не было навязчило и не выглядело как холодный спам опыт преподавания приветствуются (любые предметы) так как группа на тему образования

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод учебных материалов в электронный вид

    $500

    Я занимаюсь преподаванием. Нужен перевод учебных материалов в электронный вид и поиск разной информации, связанной с образованием. Виды работ: 1) есть книга в электронном виде - нужно переписать условия заданий в эл вид в определенную форму на ...

    Редактирование и Корректура27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад