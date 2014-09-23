Есть база страниц вк целевой аудитории нужно предлагать услуги по обработке заказов за каждое написанное сообщение - 2р за каждого привлеченного клиента - 6р
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Составить список сайтов, использующих сервис "Мой склад" более 0.5 года. 20р за клиентаИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Доброй ночи. Я – преподаватель, и яхотел бы сделать сайт – визитку в 2-4 страницы. Мне нравится простота. Свое видение оформления я прикрепил к письму. Можете оценить пожалуйста сложность. Бюджет рассматриваю в несколько тысяч рублей. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Доброй ночи. Я – преподаватель, и яхотел бы сделать сайт – визитку в 2-4 страницы. Мне нравится простота. Свое видение оформления я прикрепил к письму. Можете оценить пожалуйста сложность. Бюджет рассматриваю в несколько тысяч рублей. С ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
тематика сайта - образование нужно наполнять структурированно разные предметы по тегам: лекции, домашки, семинары, тесты Опыт создания курсов необязателен, но будет плюсом. аудитория: школьники, студентыНаполнение сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Нужно найти и встроить модуль в уже написанный сайт на Moodle. Возможно дальнейшее сотрундничество. Знание PHP и Moodle обязательноВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно писать людям в скайп и обзванивать со скайпа на мобильный цель: выяснение инетереса к услугам (целевая аудитория) с целью предложения пройти отбор на портале скайп оплачивается, требуется грамотная речьСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Есть понимание аудитории и целей Нужно приглашать людей в группу, но, что бы это не было навязчило и не выглядело как холодный спам опыт преподавания приветствуются (любые предметы) так как группа на тему образованияСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Я занимаюсь преподаванием. Нужен перевод учебных материалов в электронный вид и поиск разной информации, связанной с образованием. Виды работ: 1) есть книга в электронном виде - нужно переписать условия заданий в эл вид в определенную форму на ...Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт9 лет назад