Сайт – визитка

День добрый. Цель заказа описана в названии. Важно сделать качественный дизайн и потом его сверстать. Текст и картинки я дам. Есть пример сайта (в приложении), надо сделать лучше. Важно: [list][*]должна быть возможность редактировать страницу самостоятельно (меняя текст, картинки и ...