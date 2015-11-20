Сайт – визитка

День добрый. Цель заказа описана в названии. Важно сделать качественный дизайн и потом его сверстать. Текст и картинки я дам. Есть пример сайта (в приложении), надо сделать лучше. Важно: [list][*]должна быть возможность редактировать страницу самостоятельно (меняя текст, картинки и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброй ночи.
Я – преподаватель, и яхотел бы сделать сайт – визитку в 2-4 страницы. Мне нравится простота. Свое видение оформления я прикрепил к письму. Можете оценить пожалуйста сложность. Бюджет рассматриваю в несколько тысяч рублей.
С уважением, Георгий Максимович.
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