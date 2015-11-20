Правка дизайна сайта 3d-kaleidoscop.ru

1. Адаптировать ширину под размер от 1024 до 1280...

2. шапку сделать более красивой

3. в шапку добавить форму обратной связи на электронный адрес

4. На главной оформить слайдер

5. добавить крошки на все странички

6. портфолио - изложить превью изображениями

7. переверстать раздел красиво - чтобы текст был на всем!!! сайте одинаковый по размеру и шрифту - черный цвет а не кирпичный)

8. раздел контакты - красиво сверстать и форму обратной связи сделать нормальную

9. по всему сайту - заголовки на внутренних страницах - в текущем виде размера - 36, сделать нормально, по европейски)))

10. в подвал сайта - крошки вывести - и сделать его лаконичным - а не как сейчас

11. под каждой ценой - кнопка быстрого заказы сделать - типа форма обратной связи

12. Нарисовать всплывающую форму ОС

13. раздел написание контента - красивая оформить

14. блок на главную куда нить 0- спец предложение - арендная инсталляция по технологии MUSION