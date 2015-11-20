Серия красивых исторических карт

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для сайта требуется несколько политических карт Европы разных столетий по представленному образцу. Требуется нанесение границ, цветных заливок, сетки городов(один раз) и иконок. Кроме этого карты сражений, военных действий.

+ общую стилизацию карт под старину (рамка, названия в свитке и т.п.)

количество карт может быть от 5(минимум) до нескольких десятков, если сработаемся.

Пожалуйста, цену указывайте за 5 карт.

Важно : карты должны иметь оригинальный дизайн - т.е. эффекты границ, заливок, иконки. а не линии-схемы. нужна рука и воображение художника в первую очередь, а не картографа.

з.ы. хотелось бы работать с фрилансером, которому будет интересна сама тема задания (красивые карты, исторические карты). не срочно. оплата сдельная, за каждую карту, бюджет небольшой.

8 лет назад
veresk22
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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