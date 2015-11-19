Всем добрый день! Нам необходимо разработать и отрисовать дийзайн в psd для оптового интернет магазина цветов. Дизайн должен быть "резиновым". Прошу Вас при отклике указывать ориентировочную цену и давать ссылку на портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На самописном сайте изменить дизайн
Скопировать верстку с другого сайта
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