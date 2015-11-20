Простая заглушка с формой обратной связи на готовом скрипте

$3
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки131 просмотр
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Доброе утро, коллеги!

Есть неиспользуемые домены. Хочу повесить на них "заглушку" о продаже с формой обратной связи.

Подробности:

1) Скопировать страницу minfo.ru до фразы "Свяжитесь с нами" – это будет левая часть страницы

2) Правая часть страницы – форма обратной связи на основе этого скрипта

postovoy.net/22.html

Бюджет 200 WMR

Связь skype

8 лет назад
promaker
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$3
1 день
Спасибо за помощь с заглушкой для домена!
Спасибо за интересный проект!