Дизайн сайта для саун и бани

Есть действующий сайт (zelstroy.info), не дает покоя мысль, что на главной странице что-то не так. А вот что не так и что делать не знаю. Ищу того, кто знает что не так и что нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к дизайну:
При открытии сайта первая фраза пользователя должна быть,Вау! Дизайн должен быть со вкусом, стильным, современным и в тоже время легким.
У посетителя должно быть доверительное чувство к этому сайту, должен быть в
меру строгим.
На главной странице сауны должны располагаться карточками.Фотография сауны и короткая информация о сауне. При нажатии на карточку
открывается полная страница о сауне. Для главной странице, нужно предусмотреть
три вида статуса – это бесплатные размещения, платные и VIP. Сауны со статусом VIP должны бытьболее респектабельными их вид должен в лучшую сторону отличаться от остальных. Платные статусы находятся выше бесплатных и ихвид должен быть красивее чем у бесплатных, но скромнее чем у VIP.
Десктопная версия сайта
Мобильная версия сайта
Регистрация на сайте для рекламодателя
Добавление отзывов к саунам
Возможность добавления рейтинга по определенным параметрамнапример (чистота, кухня, обслуживание и т.д.)
Загрузка фотографий
Поделить сауны на три статуса бесплатные, платные и VIP. В зависимости от статусапоказать сауну в лучшем виде чем остальные статусы.
Предусмотреть место для баннера для десктопной версии сайта.
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