Дизайн сайта для саун и бани

Требования к дизайну:

При открытии сайта первая фраза пользователя должна быть,Вау! Дизайн должен быть со вкусом, стильным, современным и в тоже время легким.

У посетителя должно быть доверительное чувство к этому сайту, должен быть в

меру строгим.

На главной странице сауны должны располагаться карточками.Фотография сауны и короткая информация о сауне. При нажатии на карточку

открывается полная страница о сауне. Для главной странице, нужно предусмотреть

три вида статуса – это бесплатные размещения, платные и VIP. Сауны со статусом VIP должны бытьболее респектабельными их вид должен в лучшую сторону отличаться от остальных. Платные статусы находятся выше бесплатных и ихвид должен быть красивее чем у бесплатных, но скромнее чем у VIP.

Десктопная версия сайта

Мобильная версия сайта

Регистрация на сайте для рекламодателя

Добавление отзывов к саунам

Возможность добавления рейтинга по определенным параметрамнапример (чистота, кухня, обслуживание и т.д.)

Загрузка фотографий

Поделить сауны на три статуса бесплатные, платные и VIP. В зависимости от статусапоказать сауну в лучшем виде чем остальные статусы.

Предусмотреть место для баннера для десктопной версии сайта.