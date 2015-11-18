Доработать дизайн главной страницы сайта

Необходимо видоизменить страницу описания товара. Исходника в PSD к сожалению нет. Речь не идет о каком-то полном редизайне. Скорее просто перекомпоновка элементов с целью более грамотного расположения. То есть от вас нужен будем макет в PSD. Подробности напишу ...