Сделать шапку сайта

Пациент: http://moto-116.ru Требуется сделать немного похожим на форум: http://moto-116.ru/forum/ Шапка форума с внутренними ссылками и ссылкой в виде рисунка (КОНСЕРВИРУЙ ПО ФЕНШУЮ) должны совпадать полностью. Поле поиска соответственно будет стоять магазинное. Нужен исполнитель с опытом, потому как очень может быть, ...