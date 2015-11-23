Пациент: http://moto-116.ru Требуется сделать немного похожим на форум: http://moto-116.ru/forum/ Шапка форума с внутренними ссылками и ссылкой в виде рисунка (КОНСЕРВИРУЙ ПО ФЕНШУЮ) должны совпадать полностью. Поле поиска соответственно будет стоять магазинное. Нужен исполнитель с опытом, потому как очень может быть, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать шапку сайта , 2 флага напротив друг друга и посередине логотип с ангелом, варианты флагов можно использовать мои или Ваши, нужно что-бы все гармонично смотрелось интегрировать в фон на Ваш вкус
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