Сделать шапку сайта

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок212 просмотров
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Сделать шапку сайта , 2 флага напротив друг друга и посередине логотип с ангелом, варианты флагов можно использовать мои или Ваши, нужно что-бы все гармонично смотрелось интегрировать в фон на Ваш вкус

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8 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Выполнил заказ на отлично, рекомендую
Иван - превосходный заказчик, с которым приятно работать. Четкая постановка задачи и молниеносная оплата. Рекомендую однозначно!
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