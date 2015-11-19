Дизайн landing page

Добрый день. Необходимо сделать дизайн главной страницы и логотип для рекламного агентства Аладдин. Логотип желательно сделать в восточном стиле, а так же и сам дизайн. Компания будет заниматься различными вилами рекламы в интернете. Сайт ra-aladdin.com. там уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужно нарисовать дизайн лендинга.
Тз в скрепке.
Очень прошу, оставляйте ответы, прочитав задачу...
1) Стоимость разработки
2) Сроки
3) Условия работы
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