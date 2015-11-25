Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую! Cайт интернет-магазина гидравлики http://prorvd.com.ua/ , нужны идеи по редизайну страниц каталога, а также страницы со статьями. Нужен более компактный вариант страницы каталога (http://prorvd.com.ua/catalog), а также для отображения товаров на страницах разделов каталога (пример - http://prorvd.com.ua/catalog/gazovye-shlangi), чтобы отображать как можно больше товаров на странице. Исходник имеется. После выбора исполнителя всё обсуждаем более детально. Жду Ваших предложений.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
8 лет назад
snetsar
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ridim
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Работали над редизайном каталога, что по сути было поиском нового решения по отображению товарных позиций и товарных групп имеющих свою специфику. Работали без чёткого ТЗ, методом проб и ошибок. В результате нескольких итераций добились желаемого результата. Без возражений выполнял многочисленные требования по изменениям/перемещениям элементов макета. В целом работой доволен.
Нашли быстро общий язык, выполнили редизайн необходимых страниц качественно
  • Похожие заказы

  • Дизайн странички каталога

    Сайт kristalnaya.ru Сейчас на сайте есть раздел ПРОДУКЦИЯ, в котором посленажатия на наименование товара открывается карточка товара с подробным описанием. Необходимо сделать макет страницы каталога, где представлен весь ассортимент товаров из раздела ПРОДУКЦИЯ (кроме оборудования), в ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перебрендировать инструкцию PDF

    Есть инструкция в формате PDF необходимо заменить все логотипы и упоминания компании на другую прикладываю инструкцию, таких нужно поправить 10 штук.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивный html-шаблон электронного письма

    Необходимо разработать дизайн и сверстать два адаптивных валидных html-шаблона электронных писем для регулярной переписки наших сотрудников с контрагентами. Примерный образец дизайна есть, но альтернативные предложения тоже будут приветствоваться. Создание шаблонов через уникализацию уже существующих допустимо. Портфолио шаблонов ...

    HTML
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать макет для внутренней лэндинг-страницы.

    Сделать макет для внутренней лэндинг-страницы .  Некоторые блоки для лэндинга уже существуют, их можно взять из готового макета главной, остальные необходимо будет разработать. Каждый новый блок должен быть не более 700px  в высоту. Все подробности ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать дизайн шаблона для письма

    Здравствуйте! Требуется дизайн шаблона письма для email рассылок. Во вложении контект+в шаблон нужно включить продукцию с сайта (в личку) Срок - 1 день Оплата: Сбер, ЯД, WMR По курсу - у.е. = 60 р.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад