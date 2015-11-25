Редизайн сайта

Приветствую! Cайт интернет-магазина гидравлики http://prorvd.com.ua/ , нужны идеи по редизайну страниц каталога, а также страницы со статьями. Нужен более компактный вариант страницы каталога (http://prorvd.com.ua/catalog), а также для отображения товаров на страницах разделов каталога (пример - http://prorvd.com.ua/catalog/gazovye-shlangi), чтобы отображать как можно больше товаров на странице. Исходник имеется. После выбора исполнителя всё обсуждаем более детально. Жду Ваших предложений.