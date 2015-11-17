Перебрендировать инструкцию PDF

Необходимо разработать дизайн и сверстать два адаптивных валидных html-шаблона электронных писем для регулярной переписки наших сотрудников с контрагентами. Примерный образец дизайна есть, но альтернативные предложения тоже будут приветствоваться. Создание шаблонов через уникализацию уже существующих допустимо. Портфолио шаблонов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть инструкция в формате PDF необходимо заменить все логотипы и упоминания компании на другую
прикладываю инструкцию, таких нужно поправить 10 штук.
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