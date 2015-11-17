Перебрендировать инструкцию PDF

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок149 просмотров
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Есть инструкция в формате PDF необходимо заменить все логотипы и упоминания компании на другую

прикладываю инструкцию, таких нужно поправить 10 штук.

8 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Алексей оперативно внес все необходимые изменения, Даже несмотря на то что изначально недооценил объем, все доделал до конца согласно договоренности, на полпути не бросил. За это отдельное спасибо.
Очень хороший заказчик. Вовремя и задание и оплата. Буду рад еще поработать
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