Дизайн для одностраничного сайта

Дизайн сайтовЗавершен48 заявок356 просмотров
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Нужен красивый дизайн для одностраничного сайта, который будет представлять наш новый продукт, пассажирское сиденье. 

8 лет назад
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Karl_3
Денис 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
3 дня
Талантливый исполнитель
Проект начали, но по разным причинам закончить его не удалось. Вынужден оставить негативный отзыв дабы не платить комиссию.