Дизайн для одностраничного сайта

Есть инструкция в формате PDF необходимо заменить все логотипы и упоминания компании на другую прикладываю инструкцию, таких нужно поправить 10 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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