Добрый день.

Необходимо сделать дизайн главной страницы и логотип для рекламного агентства Аладдин. Логотип желательно сделать в восточном стиле, а так же и сам дизайн. Компания будет заниматься различными вилами рекламы в интернете.

Сайт ra-aladdin.com. там уже есть все необходимое. Требуется поменять дизайн и лого.

Бюджет - минимальный. Рассмотрю все варианты от любых исполнителей.