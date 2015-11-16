Дизайн интернет-магазина

Сайт kristalnaya.ru Сейчас на сайте есть раздел ПРОДУКЦИЯ, в котором посленажатия на наименование товара открывается карточка товара с подробным описанием. Необходимо сделать макет страницы каталога, где представлен весь ассортимент товаров из раздела ПРОДУКЦИЯ (кроме оборудования), в ...