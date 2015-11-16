Доработать дизайн сайта и коммерческого предложения.

Планируем разработку сайта, каталога автозапчастей. (Аналоги: авторазбор.рф, ferio.ru - примеры функционала, на дизайн внимание не обращайте). Прототип предоставлю. Количество страниц (в скобках указаны состояния): 1. Главная страница 2. Каталог (Марки – Модели - Категория запчастей ...
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Разработать дизайн страницы в сайте-одностраничник, а именно:
1. Предложить общую цветовую гамму, сочетающуюся с внутрянкой сайта.
2. Подобрать либо нарисовать картинки по тематике
Одновременно впилить аналогичный или близко схожий дизайн в коммерческое предложение в формате pdf.
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