Шаблон для Opencart 1.5.6.4

Пациент: http://moto-116.ru

Требуется сделать немного похожим на форум: http://moto-116.ru/forum/

Шапка форума с внутренними ссылками и ссылкой в виде рисунка (КОНСЕРВИРУЙ ПО ФЕНШУЮ) должны совпадать полностью. Поле поиска соответственно будет стоять магазинное.

Нужен исполнитель с опытом, потому как очень может быть, что вам придется объяснять некоторые моменты, и настаивать на вашем варианте исполнения.

Так же возможно, что в последующем будут требоваться изменения и дополнения.