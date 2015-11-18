Шаблон для Opencart 1.5.6.4

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Пациент: http://moto-116.ru

Требуется сделать немного похожим на форум: http://moto-116.ru/forum/

Шапка форума с внутренними ссылками и ссылкой в виде рисунка (КОНСЕРВИРУЙ ПО ФЕНШУЮ) должны совпадать полностью. Поле поиска соответственно будет стоять магазинное.

Нужен исполнитель с опытом, потому как очень может быть, что вам придется объяснять некоторые моменты, и настаивать на вашем варианте исполнения.

Так же возможно, что в последующем будут требоваться изменения и дополнения.

OpenCart
8 лет назад
Vlad-on
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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