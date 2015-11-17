Улучшение сайта

Всем привет. Нужно нарисовать дизайн лендинга. Тз в скрепке. Очень прошу, оставляйте ответы, прочитав задачу... 1) Стоимость разработки 2) Сроки 3) Условия работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста для улучшения внешнего вида и контента уже имеющегося сайта vit-praguerent.com
Оплата по договоренности.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать дизайн главной страницы и логотип для рекламного агентства Аладдин. Логотип желательно сделать в восточном стиле, а так же и сам дизайн. Компания будет заниматься различными вилами рекламы в интернете. Сайт ra-aladdin.com. там уже ...Завершен8 лет назад
- $122
Нужен дизайн сайта, лендинг.Завершен8 лет назад
На базе insale/ lpmotor/wordtat необходимо сделать продающий сайт под ключ по продаже искусственных елок. -одностраничник. Пример сайта который нужен направлю, но рассчитываю на знание опытных мастеров которым не нужно объяснять что такое одностраничники. срок выполнения не ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Приветствую вас дорогие друзья. Нужно сделать дизайн Блога по тематике : Заработка на личном блоге с 0. Коротко о том что нужно: Нужен красивый адаптивный дизайн. (Рассчитываю на иллюстрацию). Дизайн основного сайта Дизайн мобильной версии. Разработать логотип ТЗ к дизайну готово ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать дизайн страницы регистрации на вебинар. Ширина контента 900px. На выходе должен быть psd макет. Moqap: https://moqups.com/kozlowladimir1/Ewdb4oNK/p:aa7f0e294 Кто готов взяться за работу укажите следующие данные: 1. Срок выполнения 2. Стоимость работы 3. Необходимая предоплатаДизайн сайтов47 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Создать дизайн интернет-магазина Электросветотехники. ТЗ и проект предоставляется. Разрешение 1200 и 600. Предоставить работы по интернет-магазинам.Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать дизайн страницы в сайте-одностраничник, а именно: 1. Предложить общую цветовую гамму, сочетающуюся с внутрянкой сайта. 2. Подобрать либо нарисовать картинки по тематике Одновременно впилить аналогичный или близко схожий дизайн в коммерческое предложение в формате pdf.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Планируем разработку сайта, каталога автозапчастей. (Аналоги: авторазбор.рф, ferio.ru - примеры функционала, на дизайн внимание не обращайте). Прототип предоставлю. Количество страниц (в скобках указаны состояния): 1. Главная страница 2. Каталог (Марки – Модели - Категория запчастей ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Cайт интернет-магазина гидравлики http://prorvd.com.ua/ , нужны идеи по редизайну страниц каталога, а также страницы со статьями. Нужен более компактный вариант страницы каталога (http://prorvd.com.ua/catalog), а также для отображения товаров на страницах разделов каталога (пример - http://prorvd.com.ua/catalog/gazovye-shlangi), чтобы ...Завершен8 лет назад