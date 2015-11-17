Редизайн сайта детской парикмахерской

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется редизайн сайта raschyoska.ru.

ТЗ в прицепе. Если коротко суммировать, то: освежить дизайн сайта с учётом современных тенденций веб-дизайна и того факта, что около половины клиентов заходят на сайт с мобильных устройств.

Прошу оставлять здесь КОНКРЕТНЫЕ предложения с указанием

- цены

- сроков

Предложения вроде "Готов взяться" или "вот мое портфолио" малоинформативны. 

Дизайн сайтаРедизайн сайта
8 лет назад
tolegu
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн landing page

    Всем привет.   Нужно нарисовать дизайн лендинга.   Тз в скрепке.   Очень прошу, оставляйте ответы, прочитав задачу...   1) Стоимость разработки   2) Сроки   3) Условия работы

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сделать дизайн главной страницы и логотип.

    Добрый день. Необходимо сделать дизайн главной страницы и логотип для рекламного агентства Аладдин. Логотип желательно сделать в восточном стиле, а так же и сам дизайн. Компания будет заниматься различными вилами рекламы в интернете. Сайт ra-aladdin.com. там уже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн страницы покупки

    Требуется новый дизайн страницы покупки в стиле сайта. Подробное ТЗ - в прикреплённом файле. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения в заявке. (убедительная просьба оставлять заявки, не ЛС)

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Улучшение сайта

    Ищу специалиста для улучшения внешнего вида и контента уже имеющегося сайта vit-praguerent.com Оплата по договоренности.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг - ёлки

    На базе insale/ lpmotor/wordtat необходимо сделать продающий сайт под ключ по продаже искусственных елок. -одностраничник. Пример сайта который нужен направлю, но рассчитываю на знание опытных мастеров которым не нужно объяснять что такое одностраничники.   срок выполнения не ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн блога на тему Заработка на личном блоге с 0

    $150

    Приветствую вас дорогие друзья. Нужно сделать дизайн Блога по тематике : Заработка на личном блоге с  0. Коротко о том что нужно: Нужен красивый адаптивный дизайн. (Рассчитываю на иллюстрацию).  Дизайн основного сайта Дизайн мобильной версии. Разработать логотип ТЗ к дизайну готово ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать дизайн лендинга

    Здравствуйте! Необходимо создать дизайн страницы регистрации на вебинар. Ширина контента 900px. На выходе должен быть psd макет. Moqap: https://moqups.com/kozlowladimir1/Ewdb4oNK/p:aa7f0e294 Кто готов взяться за работу укажите следующие данные: 1. Срок выполнения 2. Стоимость работы 3. Необходимая предоплата

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $250

    Создать дизайн интернет-магазина Электросветотехники. ТЗ и проект предоставляется. Разрешение 1200 и 600. Предоставить работы по интернет-магазинам.

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать дизайн сайта и коммерческого предложения.

    Разработать дизайн страницы в сайте-одностраничник, а именно: 1. Предложить общую цветовую гамму, сочетающуюся с внутрянкой сайта. 2. Подобрать либо нарисовать картинки по тематике Одновременно впилить аналогичный или близко схожий дизайн в коммерческое предложение в формате pdf.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад