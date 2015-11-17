Дизайн для интернет-магазина

Добрый день. Необходимо сделать дизайн главной страницы и логотип для рекламного агентства Аладдин. Логотип желательно сделать в восточном стиле, а так же и сам дизайн. Компания будет заниматься различными вилами рекламы в интернете. Сайт ra-aladdin.com. там уже ...