Дизайн для интернет-магазина

Всем привет. Нужно нарисовать дизайн лендинга. Тз в скрепке. Очень прошу, оставляйте ответы, прочитав задачу... 1) Стоимость разработки 2) Сроки 3) Условия работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн для действующего интернет-магазина бижутерии:
1. Главная страница.
2. Карточка товара.
3. Каталог.
4. Корзина.
Бриф (ТЗ) и прототипы страниц вышлю.
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