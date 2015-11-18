Необходимо видоизменить страницу описания товара. Исходника в PSD к сожалению нет.

Речь не идет о каком-то полном редизайне. Скорее просто перекомпоновка элементов с целью более грамотного расположения.

То есть от вас нужен будем макет в PSD.

Подробности напишу лично, оплата по завершении на WMR.