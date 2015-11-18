Пациент: http://moto-116.ru Требуется сделать немного похожим на форум: http://moto-116.ru/forum/ Шапка форума с внутренними ссылками и ссылкой в виде рисунка (КОНСЕРВИРУЙ ПО ФЕНШУЮ) должны совпадать полностью. Поле поиска соответственно будет стоять магазинное. Нужен исполнитель с опытом, потому как очень может быть, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо видоизменить страницу описания товара. Исходника в PSD к сожалению нет.
Речь не идет о каком-то полном редизайне. Скорее просто перекомпоновка элементов с целью более грамотного расположения.
То есть от вас нужен будем макет в PSD.
Подробности напишу лично, оплата по завершении на WMR.
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