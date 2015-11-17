Дизайн для сайта

Пациент: http://moto-116.ru Требуется сделать немного похожим на форум: http://moto-116.ru/forum/ Шапка форума с внутренними ссылками и ссылкой в виде рисунка (КОНСЕРВИРУЙ ПО ФЕНШУЮ) должны совпадать полностью. Поле поиска соответственно будет стоять магазинное. Нужен исполнитель с опытом, потому как очень может быть, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для нового сайта - сейчас там "визитка" - http://actom.pro/
Формат - PSD со слоями
Пример по функционалу
http://themeforest.net/item/government-responsive-political-template/full_screen_preview/11157904
Только цвета должны быть яркие, но не кричащие.
Дизайн строгий. Тянучка - разрешение под современные устройства (HD Ready и выше)
Структура:
- Главная / Об ассоциации, Цели, миссия, партнеры (?)
- Членство/ Участники, Преимущества, Подать заявку
- Мероприятия
- Партнеры
- Новости / Новости участников и партнеров
- Форум– доступен только после регистрации/входа
- Контакты
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Вопросы в ЛС
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