Дизайн для сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки261 просмотр
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Нужен дизайн для нового сайта - сейчас там "визитка" - http://actom.pro/

Формат - PSD со слоями

Пример по функционалу 

http://themeforest.net/item/government-responsive-political-template/full_screen_preview/11157904

Только цвета должны быть яркие, но не кричащие.

Дизайн строгий. Тянучка - разрешение под современные устройства (HD Ready и выше)

Структура:

- Главная  / Об ассоциации, Цели, миссия, партнеры (?)  

- Членство/ Участники, Преимущества, Подать заявку  

- Мероприятия

- Партнеры 

- Новости / Новости участников и партнеров 

- Форум– доступен только после регистрации/входа

- Контакты

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Вопросы в ЛС

8 лет назад
JohnFisher
Евгений 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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