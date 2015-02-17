подправить лендинг и на примере его сделать аналогичный но на другую тематику europe.carshipping.ru убрать раздел акция - это первое сделать аналогичный сайт но на тему таможенного оформления грузов в США
Действие аккаунта приостановлено!
- HTML-верстка21 заявкаЗакрыт5 лет назад
требуется создание и регистрация мобильного приложения iOS и Android, функционал минимальныйМобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
сделать более информативными иконки и поменять шрифтыДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $130
Сделать удобный сайт, с комфортной "админкой". Адаптировать его под все мобильные устройстваДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $110
Креативный, графический дизайн в стилистике 70-х.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
проанализировать и сделать грамотную контекстную рекламу бюджет есть!Контекстная реклама14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать стильный дизайн сайта по услугам имиджмейкераДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
сайт-визитка с услугами доставок авто. калькулятор доставки с маршрутом возможность дополнения информацией по мере развитая + продвижение в поисковых системахСайты «под ключ»28 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$110
10 баллов
9 лет назад
Очень хорошо поработали. На протяжении всей работы никаких сложностей не возникло. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все очень быстро и качественно! Владимир не просто выполняет свою работу, но так же рекомендует и советует. Всегда на связи. Остались довольны работой с ним.