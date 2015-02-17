zhent0s

Евгений Сизов zhent0s

 
38 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Shapoval193
Владимир 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-6)
$110
10 баллов
9 лет назад
Разработка индивидуального дизайна сайта имидж-студии
Очень хорошо поработали. На протяжении всей работы никаких сложностей не возникло. Рекомендую.
Все очень быстро и качественно! Владимир не просто выполняет свою работу, но так же рекомендует и советует. Всегда на связи. Остались довольны работой с ним.
Ответный отзыв