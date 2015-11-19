Дизайн+вёрстка сайта-магазина digiseller

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок164 просмотра
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Требуется создание сайта для работы с торговой площадкой Digiseller.

Сайт-магазин должен работать с последней версией магазина Digiseller. 

Всё управление товарами должно напрямую идти с торговой площадки. Все API и прочее доступно.

В принципе у digiseller есть готовый скрипт, надо только сверстать и сделать приятной глазу картинку.

Верстка сайта
8 лет назад
Demberg
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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