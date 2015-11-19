Дизайн одностраничника на тему вело маршрутов

Всем добрый день! Нам необходимо разработать и отрисовать дийзайн в psd для оптового интернет магазина цветов. Дизайн должен быть "резиновым". Прошу Вас при отклике указывать ориентировочную цену и давать ссылку на портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивный дизайн + верстка для главной страницы сайта (типа информационного лендинга), посвященного теме велосипедов (веломаршруты, если быть точнее)
Общий стиль, иконки, кнопки, взаимосвязанность между блоками страницы. Главное - оригинальная идея и реальный дизайн, а не стандартные блоки.
Есть краткий бриф к обсуждению.
Опционально -
Приоритет исполнителям, которые готовы сделать работу в программе Webbuilder,( т.к. дальнейшая поддержка сайта будет вестись именно в этой программе)
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