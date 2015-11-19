Дизайн одностраничника на тему вело маршрутов

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок187 просмотров
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Адаптивный дизайн + верстка для главной страницы сайта (типа информационного лендинга), посвященного теме велосипедов (веломаршруты, если быть точнее)

Общий стиль, иконки, кнопки, взаимосвязанность между блоками страницы. Главное - оригинальная идея и реальный дизайн, а не стандартные блоки.

Есть краткий бриф к обсуждению.

Опционально -

Приоритет исполнителям, которые готовы сделать работу в программе Webbuilder,( т.к. дальнейшая поддержка сайта будет вестись именно в этой программе)

8 лет назад
veresk22
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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