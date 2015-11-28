Лого + дизайн 2 страниц

Необходимо сделать логотип для сайта, дизайн главной страницы, дизайн 1 внутренней.

Тип сайта: доска объявлений (соответственно 1 внутренняя страница это как раз страница объявления)

Сделать нужно в flat-стиле, соответственно отдаётся предпочтение дизайнерам, у которых в портфолио есть работы в данном стиле.

Бюджет: хотелось бы уложиться в 10 т.р.

Есть макет, краткое тз. Всё здесь: https://goo.gl/om9gC9

В заявке указывайте цену, сроки, условия (если есть). Желательна поэтапная оплата (по мере готовности лого, по мере готовности макета)

Оплата: ЯД, WM, Сбер