Лого + дизайн 2 страниц

Всем добрый день! Нам необходимо разработать и отрисовать дийзайн в psd для оптового интернет магазина цветов. Дизайн должен быть "резиновым". Прошу Вас при отклике указывать ориентировочную цену и давать ссылку на портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать логотип для сайта, дизайн главной страницы, дизайн 1 внутренней.
Тип сайта: доска объявлений (соответственно 1 внутренняя страница это как раз страница объявления)
Сделать нужно в flat-стиле, соответственно отдаётся предпочтение дизайнерам, у которых в портфолио есть работы в данном стиле.
Бюджет: хотелось бы уложиться в 10 т.р.
Есть макет, краткое тз. Всё здесь: https://goo.gl/om9gC9
В заявке указывайте цену, сроки, условия (если есть). Желательна поэтапная оплата (по мере готовности лого, по мере готовности макета)
Оплата: ЯД, WM, Сбер
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