Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки488 просмотров
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Дизайн сайта монтажной организации по тематике видеонаблюдение.

5-6 страниц (4 из которых под конкретные направления в тематике видеонаблюдения в стилистике лендингов, а еще 2 - типовые, вроде контактов и о нас), требуется отрисовать иконки, подобрать фоны, отрисовать навигационные элементы, формы захвата. Есть наброски расположения и примерного содержания блоков, однако если есть идеи как и что расположить лучше - приветствуется. Натягиваться все будет на Drupal 8, возможно с бутстрапом. На данный момент есть сайт http://stalvideo.ru, на котором пытались изобразить задуманное, однако отсутствие дизайнера на проекте видно невооруженным глазом.

Дизайн сайта
8 лет назад
SidAndNancy
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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