Random BG Image

Нужно перерисовать меню сайта
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Добрый день!
Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter необходимо сделать рандомный задний фон.
Оплата Сбер Киви Альфа WM
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