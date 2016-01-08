Редизайн посадочной станицы + верстка

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок255 просмотров
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Необходимо сделать редизайн существующей посадочной страницы (http://courseforyou.wix.com/speak). Нужно сделать стильно, ненавязчиво и со вкусом. Должно быть круто с точки зрения дизайна, а также удобно и профессионально с точки зрения юзабилити. Информационное наполнение посадочной останется примерно таким же.

Далее необходимо ее сверстать, положить на хостинг (хостинг есть), привязать домен (есть), прописать на ней все, что необходимо с точки зрения SEO,  привязать к Аналитике, Метрике - установить счетчики на целевой странице и т.д.

При верстке обязательно оптимизировать для смартфонов 4,5-5 дюймов.

Иметь портфолио со сделанными посадочными обязательно.

По срокам: 1-1,5 недели

По оплате: Предоплата. Наличный, Webmoney, Приват24, на карточку и т.д. 

8 лет назад
saerw22
Иванов 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$200
5 дней
Качеством дизайна и верстки доволен полностью! Все супер! Спасибо огромное за работу!
Толковый заказчик, который знает, чего хочет от исполнителя, не затягивает с правками и оплатой. Однозначно рекомендую!
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