Редизайн посадочной станицы + верстка

Необходимо сделать редизайн существующей посадочной страницы (http://courseforyou.wix.com/speak). Нужно сделать стильно, ненавязчиво и со вкусом. Должно быть круто с точки зрения дизайна, а также удобно и профессионально с точки зрения юзабилити. Информационное наполнение посадочной останется примерно таким же.

Далее необходимо ее сверстать, положить на хостинг (хостинг есть), привязать домен (есть), прописать на ней все, что необходимо с точки зрения SEO, привязать к Аналитике, Метрике - установить счетчики на целевой странице и т.д.

При верстке обязательно оптимизировать для смартфонов 4,5-5 дюймов.

Иметь портфолио со сделанными посадочными обязательно.

По срокам: 1-1,5 недели

По оплате: Предоплата. Наличный, Webmoney, Приват24, на карточку и т.д.