saerw22

Иванов saerw22

 
45 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сбор семантического ядра для автомагазина.

    Нужно собрать семантическое ядро для интернет магазина https://hata-masla.com.ua/  Тематика авто масла, автохимия. Ядро собрать по ключевому слову ХАДО, XADO. Все, что касается всех товаров этого производителя. Ассортимент можно глянуть на сайте https://xado.ua/.  Интересуют все товары из всех категорий ...

    Написание статейСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Импорт товаров из Prom.ua на Яндекс.Маркет

    Есть сайт http://hata-masla.com.ua сделан на Prom.ua  Нужно выгрузить товары с прома и загрузить их на Яндекс.Маркет. Пром умеет выгружать в YML - Яндекс Маркет этот файл не принимает - ругается. Кабинет в Маркете сделан, заполнен полностью, осталось ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аудит сайта на уязвимости, наличии дыр.

    Необходимо сделать аудит сайта (apslogos.com) на уязвимости, наличие дыр, лишнего кода в скриптах и т.д.  Сделан на платформе MODX. Был взломан. Необходимо найти де и как и убрать все косяки и дыры.

    MODXАудит сайта
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн посадочной станицы + верстка

    Необходимо сделать редизайн существующей посадочной страницы (http://courseforyou.wix.com/speak). Нужно сделать стильно, ненавязчиво и со вкусом. Должно быть круто с точки зрения дизайна, а также удобно и профессионально с точки зрения юзабилити. Информационное наполнение посадочной останется примерно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интернет аукцион на PHP Bid Pro

    Нужно сделать аукцион на скрипте PHP Bid Pro. Скрипт есть. Нужно: Поправить темплейт - убрать или добавить ненужные кнопки, поля, формы на основной странице и на странице пользователя аукциона. По дизайну извращаться не будем. Все ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
andkln
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$22
10 баллов
8 лет назад
Аудит сайта на уязвимости, наличии дыр.
Рекомендую сотрудничать с Дмитрием! Оплата состоялась сразу же после выполнения заказа, всё в точности. Задача была поставлена точно, в процессе получил ответы на все вопросы. Буду рад сотрудничать в будущем :)
Работа выполнена со скоростью звука!!! Качественно и очень профессионально. Мастер своего дела! Получил огромное удовольствие от сотрудничества. Однозначно рекомендую! Большое спасибо!!!
Ответный отзыв
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Редизайн посадочной станицы + верстка
Толковый заказчик, который знает, чего хочет от исполнителя, не затягивает с правками и оплатой. Однозначно рекомендую!
Качеством дизайна и верстки доволен полностью! Все супер! Спасибо огромное за работу!
Ответный отзыв