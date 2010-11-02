Нужно собрать семантическое ядро для интернет магазина https://hata-masla.com.ua/ Тематика авто масла, автохимия. Ядро собрать по ключевому слову ХАДО, XADO. Все, что касается всех товаров этого производителя. Ассортимент можно глянуть на сайте https://xado.ua/. Интересуют все товары из всех категорий ...