Нужно собрать семантическое ядро для интернет магазина https://hata-masla.com.ua/ Тематика авто масла, автохимия. Ядро собрать по ключевому слову ХАДО, XADO. Все, что касается всех товаров этого производителя. Ассортимент можно глянуть на сайте https://xado.ua/. Интересуют все товары из всех категорий ...
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт http://hata-masla.com.ua сделан на Prom.ua Нужно выгрузить товары с прома и загрузить их на Яндекс.Маркет. Пром умеет выгружать в YML - Яндекс Маркет этот файл не принимает - ругается. Кабинет в Маркете сделан, заполнен полностью, осталось ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать аудит сайта (apslogos.com) на уязвимости, наличие дыр, лишнего кода в скриптах и т.д. Сделан на платформе MODX. Был взломан. Необходимо найти де и как и убрать все косяки и дыры.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать редизайн существующей посадочной страницы (http://courseforyou.wix.com/speak). Нужно сделать стильно, ненавязчиво и со вкусом. Должно быть круто с точки зрения дизайна, а также удобно и профессионально с точки зрения юзабилити. Информационное наполнение посадочной останется примерно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать аукцион на скрипте PHP Bid Pro. Скрипт есть. Нужно: Поправить темплейт - убрать или добавить ненужные кнопки, поля, формы на основной странице и на странице пользователя аукциона. По дизайну извращаться не будем. Все ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад