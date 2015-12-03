Создать лендинг и страницу Спасибо. Тема - авто лампы.

$55
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок266 просмотров
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День добрый.

Цель заказа описана в названии. Важно сделать качественный дизайн и потом его сверстать. Текст и картинки я дам. Есть пример сайта (в приложении),  надо сделать лучше.

Важно:

  • должна быть возможность редактировать страницу самостоятельно (меняя текст, картинки и вставлять видео);
  • Высокая скорость загрузки сайта
  • Фиксированная, резиновая, адаптивная верстка.
  • Верстка кроссбраузерная, кроссплатформенная.
При выборе заказчика буду учитывать уже готовые Вами работы и отзывы на конкретную работу. 

Срок выполнения, после утверждения всех вопросов 5 рабочих дней.

Оплата удобным способом.

При качественном подходе к задаче, будут другие работы.

Спасибо.

8 лет назад
denmargo
Денис 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
3 дня
Задача выполнена быстро и качественно. Доработки минимальны. Алексей всегда на связи что не может не радовать). Буду и дальше с ним работать. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!
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