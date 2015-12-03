Создать лендинг и страницу Спасибо. Тема - авто лампы.

День добрый.

Цель заказа описана в названии. Важно сделать качественный дизайн и потом его сверстать. Текст и картинки я дам. Есть пример сайта (в приложении), надо сделать лучше.

Важно:

должна быть возможность редактировать страницу самостоятельно (меняя текст, картинки и вставлять видео);

Высокая скорость загрузки сайта

Фиксированная, резиновая, адаптивная верстка.

Верстка кроссбраузерная, кроссплатформенная.

При выборе заказчика буду учитывать уже готовые Вами работы и отзывы на конкретную работу.

Срок выполнения, после утверждения всех вопросов 5 рабочих дней.

Оплата удобным способом.

При качественном подходе к задаче, будут другие работы.

Спасибо.