Перерисовать дизайн

Нужен редизайн адаптивного сайта http://ixoo.ro/. Конечный результат - PSD дизайны главной страницы и страницы продукта. Потом уже нужно будет сделать дизайн для формы регистрации, страница с категориями продуктов, 404 и может ещё что-то. Дизайн должен быть простым ...