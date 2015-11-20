Редизайн сайта

Здравствуйте! Нужен специалист, который воплотит простой корпоративный дизайн (типа сайта apple) для компании, занимающейся маркетингом, в частности копирайтингом. Бьюджет: 150 грн за страницу. Сайт большой (не одностраничный).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен редизайн адаптивного сайта http://ixoo.ro/.
Конечный результат - PSD дизайны главной страницы и страницы продукта. Потом уже нужно будет сделать дизайн для формы регистрации, страница с категориями продуктов, 404 и может ещё что-то.
Дизайн должен быть простым по части контента, т.е. не должен быть перегружен как сейчас.
При необходимости, переведу на русский те части сайта что по-важнее, хотя думаю в этом не будет нужды.
Сроки: 2 дня для главной страницы и страницы продукта (пришлёте) в формате PNG. Если клиенту нравится дизайн, тогда делаем и оставшиеся страницы - и получаете деньги на WebMoney. Сроки на оставшиеся страницы: 2-3 дня после окончания главной и страницы продукта. После главной и страницы продукта, если клиенту понравится, возможен аванс. Если не понравится, тогда просто делаем необходимые изменения и работаем дальше.
Пишите цены и сроки, а так-же ссылки на ваши работы.
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