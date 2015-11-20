Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок213 просмотров
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Нужен редизайн адаптивного сайта http://ixoo.ro/.

Конечный результат - PSD дизайны главной страницы и страницы продукта. Потом уже нужно будет сделать дизайн для формы регистрации, страница с категориями продуктов, 404 и может ещё что-то.

Дизайн должен быть простым по части контента, т.е. не должен быть перегружен как сейчас.

При необходимости, переведу на русский те части сайта что по-важнее, хотя думаю в этом не будет нужды. 

Сроки: 2 дня для главной страницы и страницы продукта (пришлёте) в формате PNG. Если клиенту нравится дизайн, тогда делаем и оставшиеся страницы - и получаете деньги на WebMoney. Сроки на оставшиеся страницы: 2-3 дня после окончания главной и страницы продукта. После главной и страницы продукта, если клиенту понравится, возможен аванс. Если не понравится, тогда просто делаем необходимые изменения и работаем дальше.

Пишите цены и сроки, а так-же ссылки на ваши работы.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
8 лет назад
InfiniX
27 летРумыния
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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