Программирование под Moodle

$60
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка109 просмотров
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Нужно найти и встроить модуль в уже написанный сайт на Moodle. Возможно дальнейшее сотрундничество.

Знание PHP и Moodle обязательно

9 лет назад
George123
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад