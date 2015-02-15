Всплывающие окна, настройка библиотеки (jQuery)

Есть пхп движок сайта с базой данных. (движок самописный, сайт картинок с текстом) Нужен человек, который делал уже карты сайта для поисковых систем. Нужна xml карта сайта, что бы автоматом туда добавлялись новые ...
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На готовом сайте требуется сделать:
- Два всплывающих окна (jQuery)
- настроить библиотеку DataTables (jQuery): добавить: "Показать все записи"
+ исправить накладку слоев
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