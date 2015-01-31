Нужно сделать красивый лэндинг. Дизайн готов. См. тз.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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Срочно нужен лэндинг. Дизайн и все остальное полностью сделал. Смотрите в прикрепленном файле.

в лэндинге есть фишки.

1. в верхней части лэндинга нужно сделать фоновое видео. как на этом нашем лэндинге: go2maldives.ru/

2. круги с фото при наведении курсора должны увеличиваться в 2 раза.

3. круги с фото и описание к ним при скроллинге должны появляться, как на этом лэндинге – плавно выезжать с боку: soshin.ru/seminar/kupit/

Потом еще каждый месяц на лэндинге нужно будет менять даты.

Если меня научите как это делать, то сам буду.

9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Digital_AK
Георгий 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$77
1 день
Хорошый исполнитель, рекомендую, выполнил все по срокам и даже раньше
Рекомендую как заказчика. Очень щепетильно относится к мелочам. Оплата произвел вовремя. Достаточно грамотно объясняет что ему нужно. Очень понравилось сотрудничать. Буду рад в дальнейшем сотрудничать.
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