Нужно сделать красивый лэндинг. Дизайн готов. См. тз.

Срочно нужен лэндинг. Дизайн и все остальное полностью сделал. Смотрите в прикрепленном файле.

в лэндинге есть фишки.

1. в верхней части лэндинга нужно сделать фоновое видео. как на этом нашем лэндинге: go2maldives.ru/

2. круги с фото при наведении курсора должны увеличиваться в 2 раза.

3. круги с фото и описание к ним при скроллинге должны появляться, как на этом лэндинге – плавно выезжать с боку: soshin.ru/seminar/kupit/

Потом еще каждый месяц на лэндинге нужно будет менять даты.

Если меня научите как это делать, то сам буду.