Переписать модуль интеркассы с 1 до 2

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок136 просмотров
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Здравствуйте. Нужно переписать модуль интеркассы с старой версии до протокола в2.

9 лет назад
Legion726
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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