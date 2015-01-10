Bitcoin API

Здравствуйте, необходимо изменить стандартную валюту сайта с "рубля" на "доллар". Интернет магазин написан на движке Simpla. Необходимо изменить цену на доллар, чтобы можно было указывать цену товара не в рублях, а в долларах. На сайте цена ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Консультация
Нужен скрипт пример с вашим русским описанием того как оно работает
Bitcoin
1. PHP Прием денег на сайте - с проверкой статуса платежа
2. PHP API по переводу денег
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Нужен толковый кодер на php, который понимает чужой код и понимает что ему пишут и чего хотят! Работа относительно не сложная, но тем не менее , не доверю людям без отзывов, без портфолио, без ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Друпал 7, нужно поставить необходимые модули и настроить галерею. Интересует цена и сроки.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
средствами PHP, создать скрипт уведомления по базе, списку, пользователям WhatsApp - несколько аккаунтов - проверка номеров на whatsapp - отправка из файла по списку - одиночная отправка post-запросомВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
требуется сделать что то подобное http://www.aviakassa.ru/charters как должно все работать: Юзер выбирает направление и дату вылета, выдается информация по вылету с ценами, которую заранее вбил оператор допустим в начале дня. Соединение к БД известных систем бронирования ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Пожалуйста напишите Ваш скайп сразу! Нужен локальный бот, который с копма работает например на Open Server, и делает задачу: На сайте есть админка, в ней есть кнопка при нажатии на которую должны выполняться следующие действия: Открытие: http://www.youtube.com/my_live_events ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Добрый день, нужно настроить формы обратной связи форм всего на странице 4 все под одним классом бюджет 300-400 рублей без предоплаты!Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать скрипт по экспорту статистики из Яндекс.Директа в формате CSV Формат выгрузки: http://prntscr.com/5q9of4 Возможно, у кого-то есть уже готовые решения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $700
Требуется копия сайта на Opencart или WP - сегодня. Функционал не сложный, таймер акции покупка продукции, 2 языка на сайте страниц с каталогом только главная, товаров не много. Работа на вашем сервере до полной готовности ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Движок - битрикс малый бизнес. Есть готовый и сверстанный дизайн. Необходимо натянуть. Работаем по ТЗ.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад