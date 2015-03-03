Скрипт + php

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок162 просмотра
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Подключить формы и реализовать калькулятор. Детали с исполнителем.

Срок 12.01 8.00 по киеву

PHP
9 лет назад
solovevmaksim
Максим 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Mikhail_Dumchev
Михаил Думчев 
29 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$50
1 день
Михаил всё выполнил согласно задания! Отличный фрилансер! Высокие рекомендации!
Максим Соловьев - хороший заказчик, мне понравилось с ним сотрудничать. + Задача была сформулирована чётко; + Максим был открыт для коммуникации, с ним можно было связаться в любое время; + Оплата была произведена своевременно; + Сроки были вполне разумными;