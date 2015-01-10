Нужно сделать карту сайта (xml)

Есть пхп движок сайта с базой данных. (движок самописный, сайт картинок с текстом)

Нужен человек, который делал уже карты сайта для поисковых систем.

Нужна xml карта сайта, что бы автоматом туда добавлялись новые посты

Жду примерные цены от и до. Если проект доступен, значит все еще актуален.