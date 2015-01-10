Нужно сделать карту сайта (xml)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Есть пхп движок сайта с базой данных. (движок самописный, сайт картинок с текстом)

Нужен человек, который делал уже карты сайта для поисковых систем.

Нужна xml карта сайта, что бы автоматом туда добавлялись новые посты

Жду примерные цены от и до. Если проект доступен, значит все еще актуален.

9 лет назад
Pestrika
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$16
1 день
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