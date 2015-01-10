Шаблон 2-х сайтов на опенкарт под мобильные устройства

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Есть два сайта на опенкарт, сайты alphatab,stabtab.ru . Ширина фиксированная, на мобильных устройствах читается плохо. нужно, чтобы на 320px можно было удобно читать, возможно разместить кнопку с выпадающим меню основных разделов.

Измененный шаблон, должен пройти проверку на удобство для пользователей мобильных устройств.

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва