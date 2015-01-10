Такси (интернет-агрегатор услуг пассажирских перевозок)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок168 просмотров
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Нужна копия проекта ТАКСИ indriver.ru/

Я не программист. Говорю простым языком : "Я хочу запустить аналогичный проект"

Нужен:

1) сайт

2) приложение для iOS , Android и т.д.

Чтоб проект был готов к запуску

Если есть вопросы задавайте.

9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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