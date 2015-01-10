Срочно нужен лэндинг. Дизайн и все остальное полностью сделал. Смотрите в прикрепленном файле. в лэндинге есть фишки. 1. в верхней части лэндинга нужно сделать фоновое видео. как на этом нашем лэндинге: go2maldives.ru/ 2. круги с ...
Такси (интернет-агрегатор услуг пассажирских перевозок)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна копия проекта ТАКСИ indriver.ru/
Я не программист. Говорю простым языком : "Я хочу запустить аналогичный проект"
Нужен:
1) сайт
2) приложение для iOS , Android и т.д.
Чтоб проект был готов к запуску
Если есть вопросы задавайте.
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