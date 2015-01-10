есть сайт http://kashuvarim.ru со стандартным выводом рубрик. Подрубрики отображаются всегда видимо под родительской рубрикой. Необходимо настроить вывод подрубрик на странице рубрики пример: http://www.say7.info/cook/kitchen/38-Salatyi/ Жду предлжений
Консультация/предложить решение/онлайн база анкет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт на котором посетители могут заполнять CV/анкету.
Далее данные из заполненной анкеты автоматически копируются в шаблоны различных форм CV/документов, которые сразу же после заполнения анкеты можно сохранить в PDF/распечатать.
Предложите пожалуйста решение.
Насколько можно подробнее.
Предпочтительнее Wordpress, если он конкурентоспособен.
Для базы участников в Wordpress нашёл плагин Participant Database.
Далее непонятно.
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