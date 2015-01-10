Консультация/предложить решение/онлайн база анкет

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Требуется сайт на котором посетители могут заполнять CV/анкету.

Далее данные из заполненной анкеты автоматически копируются в шаблоны различных форм CV/документов, которые сразу же после заполнения анкеты можно сохранить в PDF/распечатать.

Предложите пожалуйста решение.

Насколько можно подробнее.

Предпочтительнее Wordpress, если он конкурентоспособен.

Для базы участников в Wordpress нашёл плагин Participant Database.

Далее непонятно.

9 лет назад
original_limonad
36 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад