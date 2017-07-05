Макет для промо-сумки

Задача Сверстать книгу по существующему макету: верстка + внесение правки (одна или две доп. корректуры). Рукопись в ворде, макет в индизайн (формат страницы примерно А4, 84*108/16). Есть порядка 20 иллюстраций. Обязательные требования Строго: знание правил типографики, размещения текста ...
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Добрый день, необходимо сделать принт для сумки хб, размер до а4, 1 цвет. В макете нужно по возможности соединить лого и/или тематику одной компании с элементами другой + текст. Фотка для примера.
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