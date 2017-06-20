Разработка дизайна визитки

Добрый день! вообщем нужна продающая ( рекламная листовка). 1) на ней должен быть логотип, Ждем Вас по адресу: ул. Вербовая, 9 2) Надпись "В продаже всегда" - Свежий хлеб - Выпечка - Кофе 3) Часы работы с 09:00 до 22:00 (без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с изменением логотипа и дизайна сайта, необходимо выполнить редизайн макета визитки.
Детальное ТЗ в Google docs:
https://docs.google.com/document/d/1ORb22-eGDynW7tf_TvUTWAL0N6GLBuXe-XOYWy-cvhQ/edit
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