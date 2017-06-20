Разработка дизайна визитки

Верстка полиграфииЗавершен4 заявки167 просмотров
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В связи с изменением логотипа и дизайна сайта, необходимо выполнить редизайн макета визитки.

Детальное ТЗ в Google docs:

https://docs.google.com/document/d/1ORb22-eGDynW7tf_TvUTWAL0N6GLBuXe-XOYWy-cvhQ/edit

7 лет назад
DSkip
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
$20
1 день
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