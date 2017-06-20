Разработка дизайна визитки

Благодарен Анне за мгновенный отклик и быстрое включение в работу. Результат превзошел мои ожидания. Особая благодарность за внимание к деталям и индивидуальный подход, приятно, когда тебя помнят и понимают с полуслова, а иногда даже с контекста. Рекомендую Анну, как ответственного и квалифицированного специалиста!