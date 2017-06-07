Переверстать каталог PDF

Плакат с товарами. Весь дизайн набросан в джипеге, по сути собрать все в кореле и еще немного причесать несколько моментов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добр день Ув. Фрилансеры!
нужно переверстать каталог моторов PDF
суть: сделать такой-же, только на русском языке, и с нашими контактами!
ссыль на каталог - https://drive.google.com/open?id=0B2PnI8c6Ak8dZGhVaFBGZVlvTDQ
спасибо за внимание!
Жду заявок!
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