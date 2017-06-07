Переверстать каталог PDF

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Добр день Ув. Фрилансеры!

нужно переверстать каталог моторов PDF

суть: сделать такой-же, только на русском языке, и с нашими контактами!

ссыль на каталог - https://drive.google.com/open?id=0B2PnI8c6Ak8dZGhVaFBGZVlvTDQ

спасибо за внимание!

Жду заявок!

7 лет назад
vebAction
Олег 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад