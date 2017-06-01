Верстка книги стихов для детей с иллюстрациями

Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок202 просмотра
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Есть авторский вариант макета. Около 50 страниц и порядка 35 иллюстраций. Изначально нужна электронная версия книги. 

7 лет назад
denevost
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад