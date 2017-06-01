Верстка книги стихов для детей с иллюстрациями

4+0 или 4+4 тест: Организованное Легальное Сообщество ПАО "Милитари айти корпорейшн" https://vk.com/militcorp руководитель департамента Толстых Олег Всеволодович +тел +емейл + лого плачу 500р - ЯД/Киви
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть авторский вариант макета. Около 50 страниц и порядка 35 иллюстраций. Изначально нужна электронная версия книги.
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